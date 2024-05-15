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الامارات | أسواق الإمارات خالية من مايونيز (BON TUM)

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الإمارات خالية من مايونيز (BON TUM) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 مايو 2024

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، خلو أسواق دولة الإمارات من مادة "المايونيز" التي تحمل اسم العلامة التجارية (BON TUM)، مشيرة إلى أن المنتج لم يتم تصديره إلى الدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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