الامارات | أسواق الإمارات خالية من مايونيز (BON TUM)

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، خلو أسواق دولة الإمارات من مادة "المايونيز" التي تحمل اسم العلامة التجارية (BON TUM)، مشيرة إلى أن المنتج لم يتم تصديره إلى الدولة.

محمد يوسف

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