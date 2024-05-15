الامارات | محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بتوليه منصب رئيس وزراء سنغافورة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ لورانس وونغ بتوليه منصب رئيس وزراء سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 مايو 2024
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر منصة «إكس»: "أهنئ معالي لورانس وونغ بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء سنغافورة وأتمنى له التوفيق والنجاح مؤكداً حرصنا على مواصلة العمل معاً لتوطيد الشراكة الشاملة بين بلدينا وتوسيع قاعدة مصالحنا المشتركة خاصة في المجالات التنموية. كما أشيد بالدور الذي قام به معالي لي هسين لونغ خلال فترة توليه المنصب في تعزيز العلاقات الإماراتية-السنغافورية متمنياً له موفور الصحة والسعادة".
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