الامارات | «ديوا» شريك الاستدامة الاستراتيجي لمنتدى الإعلام العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لمنتدى الإعلام العربي، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، باعتبارها «شريك الاستدامة الاستراتيجي» للدورة الـ22 للمنتدى، الحدث الإعلامي الأبرز، والتجمع الإعلامي السنوي الأكبر في المنطقة. ويحظى المنتدى هذا العام بمشاركة لافتة على مستوى رؤساء مجلس الوزراء والخارجية والإعلام، ونخبة من المفكرين والكتاب وصناع القرار الإعلامي في المنطقة، والمسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وعدد من أبرز الإعلاميين والصحافيين وصُنّاع المحتوى في المنطقة العربية والعالم.

وتأتي شراكة الهيئة مع المنتدى الذي تنعقد أعماله في الفترة من 27 حتى 29 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وإيمانها بأهمية دور الإعلام في توجیه رسائل هادفة تتناول قضایا الاستدامة التي تولیھا حكومات العالم اھتماماً كبیراً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، بمختلف أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبیئیة، نشارك في الدورة الـ22 من منتدى الإعلام العربي، كشريك الاستدامة الاستراتيجي، تعزيزاً لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين الهيئة ونادي دبي للصحافة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعة لدعم المبادرات الوطنیة المتمیزة والھادفة، وإیماناً منا بالدور المحوري للإعلام في نشر الوعي حول مختلف القضایا والموضوعات التي تسھم في تعزیز التنمیة المستدامة».

من جانبها، أعربت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن امتنانها للدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة كهرباء ومياه دبي، للإسهام في إنجاح الحدث الإعلامي الأبرز على الساحة العربية.

وقالت: «علاقة الشراكة النموذجية والممتدة مع الهيئة تتوسع عاماً بعد الآخر، في العديد من المجالات والمبادرات»، مثمنة دور الهيئة البارز في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات في مجال الطاقة المستدامة.

وأضافت: «دعم الهيئة للدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي، يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المتعلقة بأهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية لتحقيق الصالح العام، وتسريع الخطوات لمواكبة التوجهات المستقبلية».