الامارات | 4000 من مجندي الخدمة الوطنية يتعرفون إلى برامج «الاتحادية للشباب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت المؤسسة الاتحادية للشباب في فعاليات معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2024، بدورته السابعة في مدينة إكسبو دبي، بتنظيم من وزارة الدفاع ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك من خلال منصة الشباب التي قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج الموجهة لتمكين الشباب، ممن أتموا متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، وتطوير مهاراتهم للانخراط في سوق العمل.

واستقبلت المنصة أكثر من 4000 شاب من مجندي الخدمة الوطنية على مدار ثلاثة أيام، لتعريفهم ببرامج المؤسسة الاتحادية للشباب ودورها في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى الكشف عن مواهبهم للاستفادة من المبادرات التي تناسبهم، وتوفير خبراء في الموارد البشرية لتقديم الاستشارات الفردية لتطوير السير الذاتية الخاصة بهم، والتعرّف إلى الوظائف المستقبلية، وتعلم أساسيات إجراء المقابلات الشخصية.

وفي هذا السياق، قال وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «لطالما شكلت رؤية القيادة الرشيدة داعماً للاستثمار في الشباب، وتوجيه طاقاتهم لتفعيل دورهم في عملية البناء والتطوير، وهو نهج راسخ لدى الحكومة لتلبية متطلبات الشباب وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار الأهداف الوطنية لإعداد كوادر ذات كفاءات عالية في مختلف المجالات».

وأكد أن «تمكين الشباب وتجهيزهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل أمر أساسي للتنمية. ومن هذا المنطلق فإن مشاركة المؤسسة الاتحادية للشباب في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2024، من خلال منصة الشباب، جاءت لما توليه من اهتمام بالغ لتعزيز قدرات الشباب وتوفير الفرص المناسبة لتطوير مساراتهم المهنية»، مشيراً إلى أنها «ستعمل بكل جد على تعزيز الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب، وتشجيع الشباب على اكتساب الخبرات الضرورية».