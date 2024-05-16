الامارات | تدريب 450 مواطنة في كلية فاطمة للعمل مساعدات رعاية صحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن تعاونه مع «نافس» لتدريب 450 مواطنة إماراتية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، للعمل في وظيفة مساعد رعاية صحية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإعداد 10 آلاف مواطن للعمل في تخصُّصات التمريض وطب الطوارئ والمساعد الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك سعيد الشامسي: «البرنامج يشهد إقبالاً كبيراً من الطالبات المواطنات، حيث ارتفع عدد الملتحقات بالبرنامج إلى 450 خلال أشهر قليلة، ما يعكس مدى نجاح الشراكة الاستراتيجية القائمة بين «أبوظبي التقني» وبرنامج «نافس» لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقِّق متطلبات مشروعات خطة الخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات بإعداد كوادر مواطنة متخصِّصة تزيد نسبة المواطنين العاملين في القطاع الصحي في الدولة».

وأشار الشامسي، إلى سعي مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني المتواصل لتدريب المواطنين وتمكينهم، للعمل في هذا القطاع الحيوي من خلال خطة متقدمة تطبِّقها كلية فاطمة للعلوم الصحية وفق مناهج أكاديمية وتطبيقية، وفي مختبرات فائقة الجودة تضاهي أعلى المستويات العالمية، لافتاً على أنَّ تفاعل الطالبات يشير إلى نجاح جهود «مركز أبوظبي التقني»، و«مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية» في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصحي.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أنَّ برنامج «نافس لدعم كوادر القطاع الصحي» يقدِّم لمنتسبي البرنامج المؤهَّلين مزايا مالية وغير مالية عديدة، منها النفقات الدراسية ومكافآت مالية بناءً على التحصيل العلمي الفصلي، مشيراً إلى أن المجلس يعمل مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، من خلال لجنة التوطين في القطاع الصحي، على تطوير وتفعيل مبادرات وممكِّنات حكومية لرفع فرص التعيين بعد التخرُّج مباشرة.