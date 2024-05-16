ابوظبي - سيف اليزيد - الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:29 والثاني عند الساعة 07:46، والجزر الأول عند الساعة 14:38 والثاني عند الساعة 04:37.

بحر عمان، سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني عند الساعة 06:39، والجزر الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:41.