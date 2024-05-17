الامارات | «حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تختار أحمد بن سعيد «شخصية 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اختيار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، «شخصية عام 2024» تقديراً لدور سموه في دعم التعليم، وتحسين حياة الآلاف من المحتاجين في العديد من مناطق العالم، من خلال قيادة سموه لمؤسسة «طيران الإمارات» الخيرية، ما عزز الحضور الإماراتي على خريطة العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، وكذلك رعاية سموه للعديد من مؤسسات المجتمع المعنية بمساندة الجهود الحكومية في رعاية الأطفال والطلبة وذوي الهمم.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، حميد محمد القطامي، إن «اختيار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، شخصية عام 2024، هو اختيار صادف أهله، ويحمل تقديراً عظيماً لقامة وطنية كبيرة لها بصمات متميزة في مسيرة حافلة من العمل والعطاء الوطني والإنساني»، مضيفاً أن «إسهامات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وافرة ومشهودة في بناء قطاع اقتصادي مزدهر، وفي مساندة قطاعات عديدة تمسّ بناء الإنسان وتحسين حياته، سواء في الدولة أو في مناطق أخرى من العالم». وأكد القطامي أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تقدر التأثير الإيجابي لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، كإحدى الشخصيات المتميزة والحريصة على الثوابت الوطنية والإنسانية، والملهمة للعمل والمثابرة والعطاء، وخصوصاً في مجال دعم التعليم.

ويتمتع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بسجل حافل بالإنجازات على مدى 39 عاماً، باعتباره أحد روّاد التنمية الاقتصادية القوية التي تشهدها دبي، إذ يقود التوسع الناجح في قطاع الطيران الذي يشكل رافداً كبيراً من روافد الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة، كما أن لسموه دوراً فعالاً في وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاستثمارية والمالية التي تدعم الرؤية التنموية الشاملة لدبي.