الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل خاصةُ غرباً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد غدا، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط، يصبح مضطربا تدريجياً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:46 و المد الثاني عند الساعة 22:52، والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 05:12.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والمد الثاني عند الساعة 07:31 والجزر الأول عند الساعة 12:14 والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 30 75 30

دبي 38 30 75 30

الشارقة 38 26 85 30

عجمان 38 26 80 30

أم القيوين 37 26 75 30

رأس الخيمة 39 25 75 25

الفجيرة 36 30 70 25

العـين 41 29 70 15

ليوا 42 28 70 15

الرويس 38 30 85 35

السلع 39 27 80 40

دلـمـا 38 29 75 40

طنب الكبرى 38 28 95 65

طنب الصغرى 38 28 95 65

أبو موسى 38 28 90 65