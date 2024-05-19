الامارات | انخفاض في «الحرارة» اليوم.. ورياح مثيرة للغبار حتى الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الغرب، وامتداد مرتفع جوي من الشرق، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مضيفاً أن طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفه في بحر عُمان.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً، أمس، على السواحل، خصوصاً غرباً، فيما كان الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة ومثيرة للغبار والأتربة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأفاد بأن طقس الثلاثاء يصبح رطباً صباحاً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية، ويعود صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مضيفاً أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ويشهد مايو الجاري، الذي يُعدّ أحد أشهر الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) بين فصلي الشتاء والصيف، استمرار تحرك الشمس ظاهرياً نحو الشمال من خط الاستواء، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة خلال هذا الشهر.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن هذا الشهر يشهد ضعفاً وتراجعاً في تأثير المرتفع الجوي السيبيري في الدولة، وتؤثر المنخفضات في المنطقة، حيث يتمدّد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية متجهة من الغرب إلى الشرق تزداد كميات السحب على بعض المناطق، مع فرصة سقوط الأمطار.

وذكر المركز أن نسبة الرطوبة في الهواء تقل قليلاً خلال هذا الشهر، مقارنة بشهر أبريل، خصوصاً في النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني، منوهاً بأن متوسط درجات الحرارة خلال مايو الجاري يراوح بين 30.6 و33.6 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 37.3 و40.9 درجة مئوية، والصغرى ما بين 24.3 و26.8 درجة مئوية.