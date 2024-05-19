100 %؜ نفايات سائلة معاد تدويرها في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تحقيق 100% في مؤشر النفايات السائلة المعاد تدويرها، خلال الربع الأول من العام الحالي، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد، وتعزيزاً لمستهدفات عام الاستدامة في الدولة، وبما ينسجم مع المرتكزات الوطنية للحياد المناخي بحلول 2051. وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الجهود كثفت على مدار السنوات الماضية، وأُعدت الخطط الشاملة والمتكاملة لتعزيز مفاهيم إعادة التدوير وتبني منهجيات الاقتصاد الدائري الأخضر، مؤكداً أن الحفاظ على الموارد وإعادة استخدامها بشكل صحيح هو أحد أهم أهدافنا وركيزة أساسية لعملنا الدؤوب فيما يصب في مصلحة المجتمع، ويحافظ على البيئة. وأضاف الحوسني أن عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية والتجارية، وفرض تركيب أنظمة المعالجة الأولية للنفايات السائلة، وتحقيق التعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي لتفعيل نقاط استقبال الصهاريج في المحطة أسهم في زيادة نسبة المعالجة، وتحقيق النتائج المرجوة.

موارد صالحة

أشار الحوسني إلى أن عملية معالجة النفايات السائلة تهدف لإيجاد موارد صالحة للاستخدامات المختلفة، وأهمها الزراعة المقيدة، مثمناً جهود الكفاءات وفرق الرقابة الدائمة التي تبنت برنامج سحب العينات الدوري، ووطدت التعاون مع الشركاء لتحقيق الأفضل.