الامارات | تطوير مادة ثنائية الأبعاد للتحكم في الضوء بدقة عالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق من الباحثين في مختبر أبحاث الضوئيات في جامعة نيويورك أبوظبي في تطوير مادة جديدة ثنائية الأبعاد تستطيع التحكم بالضوء بدقة عالية، ما يعد استجابة للطلب المتزايد على مواد ضوئية عالية الكفاءة وقابلة للضبط وقادرة على تعديل مسار الضوء بدقة، وذلك من أجل تعزيز النطاق الترددي في شبكات التواصل والأنظمة الضوئية المتقدمة.

ويوفر هذا الابتكار تحكماً دقيقاً في معامل الانكسار الضوئي مع تقليل الخسارة في الإشارة الضوئية وتحسين كفاءة المعايرة وخفض البصمة الكربونية، ما يجعلها خياراً مناسباً للجيل الجديد من الإلكترونيات الضوئية، كما يمكن استخدام هذه التقنية في العديد من تطبيقات التحكم الضوئي، والاستشعار البيئي والقياس.

وأشارت الورقة البحثية التي تم نشرها في المجلة العلمية Nature Light Science & Application إلى نجاح فريق العلماء الذي تقوده عالمة الأبحاث غادة دوشق، والبروفيسور محمود رصرص، بتقديم وسيلة جديدة للتحكم النشط بالضوء عن طريق استخدام مادة حديدية ثنائية الأبعاد.