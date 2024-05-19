الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في سعيد سلطان سالم القمزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الأحد، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سعيد سلطان سالم الخرم القمزي، والد كل من أحمد وراشد وسالم ومحمد وسلطان سعيد سلطان سالم الخرم القمزي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.