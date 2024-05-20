الامارات | شرطة أبوظبي تستعرض أحدث تقنياتها في «آيسنار 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي «الشريك الاستراتيجي» أحدث تقنياتها المبتكرة ضمن جناحها في فعاليات الدورة الثامنة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الداخلية في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» في أبوظبي في الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري.

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، أن جناح شرطة أبوظبي يركز على تبني التقنيات المتطورة، من خلال مشاركة مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، الذي يقدم عرضاً توضيحياً حول الأمن السيبراني، وفريق تحديد هوية الضحايا، وفريق الحدث الأمني، وعرض آليات الأسلحة والمتفجرات.

وذكر أن الأكاديمية تستعرض مبادرة «بيئة التعليم المبتكرة» إلى جانب تجربة التدريب الافتراضي الذي يعد من أحدث الأساليب في العملية التدريبية عالمياً من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية المتوافرة بالعالم في عملية التدريب باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التدريب عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، موضحاً أن مديرية مكافحة المخدرات تعرض من جانبها أهداف خدمة فرصة أمل التي توفر تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، في حين تستعرض مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوتات الذكية والدوريات، وتعرض إدارة المدينة الآمنة أحدث تقنياتها المبتكرة في إدارة المدينة الآمنة.

من جانبها، أوضحت نائب مدير مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، المقدم الدكتور الشيماء طالب، أن جناح شرطة أبوظبي سيعقد مجموعة من الورش العلمية المتخصصة على مدى أيام المعرض الثلاثة.

وتناقش ورش اليوم الأول موضوعات القيادة الاستراتيجية الاستباقية لمؤسسات المستقبل، وجاهزية المؤسسات الأمنية لتحقيق الرشاقة المؤسسية والتحول الحكومي نحو تطبيق استراتيجية ديناميكية رشيقة «التفكير الاستراتيجي المؤسسي». فيما تناقش الورش العلمية لليوم الثاني مجموعة من المحاور العلمية المتخصصة، منها التدريب والتعليم الافتراضي في شرطة أبوظبي، والمؤشرات الأمنية لأهداف التنمية المستدامة SDG17 والإبداع والابتكار وتحقيق المؤشرات الأمنية والمهارات السلوكية لتعزيز الأمن الوطني، وتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأمن السيبراني وعصر جديد في أمن المعلومات، وتقنيات الهجوم والدفاع باستخدام الذكاء الاصطناعي، على أن تختتم بورشة حول الأمن السيبراني لأفراد المجتمع «معاً لبناء ثقافة الأمن السيبراني».

وتستعرض الورش العلمية لليوم الثالث موضوعات علمية أمنية متخصصة، منها التدريب والتعليم الافتراضي في شرطة أبوظبي، والجريمة الإلكترونية ومخاطر قنوات التواصل الاجتماعي وتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأمن السيبراني وعصر جديد في أمن المعلومات، وتقنيات الهجوم والدفاع باستخدام الذكاء الاصطناعي، على أن يختتم بورشة بعنوان الأمن السيبراني لأفراد المجتمع «معاً لبناء ثقافة الأمن السيبراني».