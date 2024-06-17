الامارات | بخطوات بسيطة.. كيف تتخلص من المكالمات التسويقية المزعجة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية طرقاً من شأنها حماية أفراد المجتمع من المكالمات التسويقية غير المرغوب بها والعشوائية، التي قد يشتكي منها عدداً كبيراً من الأشخاص نظراً لكمية الاتصالات اليومية التي تردهم في أوقات غير مناسبة تروج لخدمات ومنتجات مالية ومصرفية وعقارية.

وأفادت شركتا "اتصالات" و"دو" بأنه يمكن للعملاء المشتركين في خدماتهما من إيقاف المكالمات التسويقية المزعجة عبر خطوات بسيطة تتمثل في ارسال رسالة نصية إلى الرقم1012 وكتابة كلمة "report" متبوعة بمسافة ثم رقم الهاتف الذي تود الإبلاغ عنه.

كما يمكن للأشخاص التسجيل مجاناً في خدمة «سجل عدم الاتصال» من أجل إيقاف أو تقليل نسبة تلقي المكالمات التسويقية غير المرغوبة، وإمكانية الحظر الفعال للمكالمات والرسائل التسويقية من خلال تقديم خدمة سجل عدم الاتصال لحمايتهم من استقبال المكالمات الترويجية غير المرغوب بها والعشوائية أو الضارة خاصة خارج ساعات العمل الرسمية (9:00 صباحاً حتى 6:00مساءً) ويمكن للأشخاص التسجيل في هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لشركة اتصالات حيث يمكن إضافة رقم هاتفك ليدرج ضمن خدمة سجل عدم الاتصال ، او ارسال رسال نصية لرقم 1012 وارسال رمز DNCR.

كما يعرض الاتصال الهاتفي المباشر للتسويق المنشآت للعقوبة، اذ انه يجب على جميع أصحاب المنشآت التجارية احترام خصوصية المستهلك وعدم التسويق عبر الاتصال الهاتفي المباشر، وتقوم الجهات المسؤولة بمحاسبة المنشآت المخالفة في حال ورود شكوى من المستهلكين نظراً للسلبيات التي تسببها هذه المكالمات التسويقية المزعجة أهمها انتهاك خصوصية المستهلكين من خلال الاتصال في أوقات غير مناسبة والإلحاح الشديد في عرض الخدمات حتى في حال رفص المستهلك وتكرار الاتصال بالمستهلك على الرغم من رفض الخدمة أو العرض مسبقاً.