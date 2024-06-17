الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من 10 سلوكيات خطرة خلال الاحتفال بالعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من عشر سلوكيات خطرة وتصرفات غير مسؤولة قد تعرض الأطفال والشباب لحوادث مختلفة، وتعكر صفو الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أهمية دور الأهالي في متابعة أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم وحمايتهم من أية مخاطر تهددهم.

ونبهت إلى أن هذه السلوكيات تشمل : ترك الأطفال في المسابح دون رقابة مما يعرضهم للغرق، ترك الأطفال في المركبات للتسوق مما يعرضهم لحوادث الاختناق، ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع بدون مراقبة مما يعرضهم لخطر الدهس، استخدام الألعاب النارية مما يتسبب في أضرار صحية أو حرائق في المنازل، الاستعراضات الخطرة بالمركبات، القيادة بطيش وتهور على الطرق، تنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية، تجاوز السرعة المقررة، الانشغال بالرد على الهاتف، الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية متكاملة وبخطة استباقية ، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان ، وحرصها على تقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وحثت الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة، والالتزام بقانون السير والمرور، مشددة على تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية على طرق الإمارة وجميع التقاطعات حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وحول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وفي المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات.

من جانبها استعدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال خطط الاستجابة المسبقة لتامين الفعاليات والنشاطات المجتمعية من جهة والعمل على مدار الساعة لمواجهة الحوادث الطارئة خلال عطلة العيد.

وتضمنت إرشاداتها للوقاية والسلامة العامة لرفع مستوى وعي الجمهور بالتدابير الواجب اتباعها خلال العيد ، الحذر من حوادث الحرائق في المركبات، نتيجة إهمال سائقيها إجراء الصيانة الدورية، داعيةً السائقين إلى ضرورة توفير طفايات الحريق داخل مركباتهم، وفقاً للمواصفات المعتمدة.

كما تضمنت ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة خلال عطلة العيد، ولفتت إلى ضرورة توفير الطفايات اليدوية، وبطانية الحريق، وصندوق الإسعافات الأولية داخل المنازل، والتأكُّد من سلامة تمديدات الغاز.

ودعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الأسر المغادِرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة إلى تأمين سلامة الأجهزة الكهربائية وفصل غير المستخدم منها، إضافةً إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة مع وضعها في مكان خارج المطبخ.

وحثَّت الهيئة الجمهور على التعاون مع فِرَق الدفاع المدني، بالإبلاغ الفوري عن أيِّ طارئ على الرقم (999)، ودعت السائقين إلى إفساح الطريق أمام آليات ومركبات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، وعدم التجمهُر في مواقع الحوادث.