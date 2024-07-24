الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في أوتاوا

أوتاوا -وام 0 تبليغ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهيب بعثة دولة في أوتاوا بمواطني الدولة المتواجدين في كندا، ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الحرائق الموسمية في الغابات القريبة من المناطق الشمالية.

كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

