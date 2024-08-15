«الاتحاد للقطارات» تطلق إطار عمل للتمويل المستدام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أطلقت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إطار عمل التمويل المستدام الخاص بها، وهو دليل شامل لربط التمويلات المستقبلية للشركة باستراتيجيتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما يخص توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، ومباني خضراء، والحد من التلوث والسيطرة عليه.

وجرى تطوير إطار عمل التمويل المستدام بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد، الذين عملوا كمستشارين مشاركين في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قدموا خبراتهم ورؤيتهم لضمان فعالية إطار العمل وتوافقه مع مبادئ القروض والسندات الخضراء. وقامت شركة ديت نورسك فيريتاس (DNV) بتأكيد إطار العمل من خلال توفير «رأي الطرف الثاني».

ويضع إطار العمل نهجاً منظماً لشركة الاتحاد للقطارات، يمكنها من تقييم المعايير الخاصة بتمويل المشروعات المستدامة، محدداً بأربعة عناصر أساسية تشمل مبادئ القروض والسندات الخضراء، بما يتماشى مع معايير الاستدامة الدولية، واستخدام العائدات لتحديد معايير واضحة لتمويل المشروعات المستدامة، واختيار وتقييم المشروعات بما يضمن مستويات عالية في اختيار المشروعات المؤثرة، وإدارة العائدات وتقديم التقارير لضمان الشفافية في عمليات التمويل واستخدام الأموال.

وقال علي طبال، الرئيس المالي في شركة الاتحاد للقطارات: «يعكس إطلاق إطار عمل التمويل المستدام التزامنا في الاتحاد للقطارات، بدمج وتطبيق الممارسات المستدامة في كافة عملياتنا، ومن خلال تطبيق الممارسات المالية المسؤولة، نواصل تحقيق تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية في قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة». وأضاف: «هذا الإطار يمثل عنصراً محورياً في استراتيجيتنا، بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تأتي بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وأضاف: «كما يوفر إطار عمل التمويل المستدام الخاص بنا خريطة طريق واضحة لدمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قرارات الاستثمار والتمويل بما يمكن الشركة من تحقيق فوائد مستدامة طويلة الأمد، لتتمكن بذلك من التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة بشأن تحقيق «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، ورؤيتها بشأن تحقيق مستقبل مستدام».

وكجزء من استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بشركة الاتحاد للقطارات، يتضمن إطار العمل آليات لتقييم المخاطر البيئية وتعزيز الشفافية في تنفيذ المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات حوكمة الشركات.

ومن خلال دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والتمويل، يمكن للشركة الحد من المخاطر البيئية، والاستفادة من الأسواق الناشئة المستدامة، وترسيخ التزامها بالإشراف البيئي والمسؤولية المجتمعية. كما يسهم إطار عمل التمويل المستدام في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رواد القطاع والجهات التنظيمية والمستثمرين، وفي تسريع التحول إلى نظام مالي أكثر استدامة.