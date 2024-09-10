الامارات | مدارس حكومية تشدّد على حظر ارتداء الطلبة ملابس غير ملائمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّدت مدارس حكومية على حظر ارتكاب الطلاب أي مخالفات تتعارض مع القيم المدرسية، ومنها ارتداء الملابس غير الملائمة أو التأخر عن الحصص الدراسية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث أيّ من هذه المخالفات.

كما دعت الطلاب في لائحة وزعتها عليهم، إلى الحفاظ على ممتلكات المدرسة والمساهمة في توفير بيئة آمنة ونظيفة.

وعممت المدارس مجموعة من الإرشادات توضح أدوار الطلبة وأولياء أمورهم لضمان نجاح العام الدراسي الجديد.

وتعزّز الإرشادات التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة، لضمان تحقيق بيئة تعليمية إيجابية ومنضبطة، تسهم في تحسين المستويين الأكاديمي والسلوكي للطلاب.

وتناولت الإرشادات أدواراً عدة لأولياء أمور الطلبة، تبدأ من متابعة سلوك أبنائهم وإرشادهم نحو التصرفات اللائقة. وشدّدت على أهمية متابعة الحضور والانضباط في المواعيد المدرسية، إضافة إلى المتابعة اليومية للأداء الأكاديمي والسلوكي للأبناء.

وأكدت مدارس ضرورة احترام اللوائح المدرسية والإجراءات المتعلقة بالطلبة، والردّ على الملاحظات التي تصلهم بخصوص أي مخالفات قد يرتكبها أبناؤهم.

كما أشارت إلى ضرورة تعاون أولياء أمور الطلبة مع المعلمين والإدارة لتوفير بيئة تعليمية داعمة، تضمن تطوّر الأبناء أكاديمياً واجتماعياً.

وتلزم الإرشادات أولياء أمور الطلبة بإعلام المدرسة فور حدوث أي تغييرات في الظروف الخاصة بالطالب، والتي قد تؤثر سلباً في الأداء المدرسي أو السلوك. وفي حال وجود أي مشكلات أو عدم التزام من الطالب باللوائح، ستتم إحاطة ولي الأمر لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحلها.

وبيّنت الإرشادات التي عممتها المدارس دور الطلبة في تعزيز الانضباط والمسؤولية داخل المدرسة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواعيد واحترام قواعد المدرسة والسلوك الإيجابي في جميع الأوقات. وطالبتهم بالتركيز على التعليم وتحقيق النجاح الأكاديمي من خلال العمل الجاد والالتزام بالقوانين والأنظمة المدرسية، وباحترام حقوق الآخرين والالتزام بقيم النزاهة.

وشدّدت على أهمية ارتداء الزي المدرسي الرسمي بشكل لائق ونظيف، حيث يعتبر جزءاً من الهوية المدرسية التي تعزز الانضباط والانتماء.

وتعزّز إرشادات المدارس أهمية الدور الاجتماعي للطلاب من خلال تشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المدرسية، سواء كانت أكاديمية أو رياضية أو ثقافية، لتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية.

• الإرشادات شدّدت على أهمية متابعة الأداء الأكاديمي والسلوكي للأبناء.. ومراقبة الانضباط في المواعيد المدرسية.