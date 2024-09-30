500 طبيب ومتخصص في «المؤتمر الدولي لطب الأجنة»

30 سبتمبر 2024 01:46

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انطلقت في أبوظبي، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي لطب الأجنة في الإمارات، الذي يتم تنظيمه لأول مرة في الشرق الأوسط، بمشاركة الخبير العالمي البروفيسور كيبروس نيكولايدس، رئيس المؤتمر، والذي يُلقب عالمياً بـ«رائد طب الجنين» لإسهاماته العالمية في هذا المجال، وذلك بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وكبار القيادات الصحية من دائرة الصحة في أبوظبي وأكثر من 500 طبيب ومتخصص في مجال طب الأجنة من 14 دولة.

وقالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر الذي نظمته شركة برجيل القابضة: «نحن فخورون باستضافة مثل هذه الأحداث المهمة في أبوظبي، مما يعزز دور الإمارة في استضافة المؤتمرات الدولية التي تعمل على تطوير قطاع الصحة محلياً وعالمياً، إن طب الأجنة هو تخصص رئيس، ومن المشجع أن نرى خبراء من جميع أنحاء العالم يجتمعون لمناقشة أحدث الابتكارات والأبحاث، حيث لن تسلط المناقشات في هذا المؤتمر الضوء على التطورات الرئيسة في طب الأجنة فحسب، بل ستوجه المؤسسات الطبية أيضاً نحو تبني الممارسات والتكنولوجيا المتطورة، مما يضع دولة الإمارات في مكانة رائدة في هذا المجال».

وناقش المؤتمر التطورات الرائدة في هذا المجال، وتضمن المؤتمر 22 محاضرة علمية ركزت على الفحص المبكر للتشوهات الجنينية، والفحص لتسمم الحمل، ومشاكل نمو الجنين، والمشيمة الاصطناعية وجراحة الجنين من بين العلاجات المبتكرة الأخرى، والبحوث المتطورة، والإجراءات المعقدة للجنين. فيما ناقش البروفيسور نيكولايديس والخبراء الآخرون التقنيات والمنهجيات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز ممارسات طب الأجنة وتحسين النتائج للأمهات والأجنة الذين لم يولدوا بعد في المنطقة.

ويشتهر البروفيسور نيكولايدس عالمياً بإحداث ثورة في طب الجنين من خلال إنجازاته البحثية والممارسة الطبية واسعة النطاق، من تقديم عمليات نقل الدم داخل الرحم لعلاج فقر الدم لدى الجنين إلى إجراء جراحة الليزر بالمنظار لمتلازمة نقل الدم بين التوأم، وقد تم انتخابه لعضوية الأكاديمية الوطنية الأميركية للطب في عام 2020، وهي واحدة من أعلى الأوسمة في الصحة والطب؛ لمساهماته الأساسية في مجال التوليد.

فيما افتتحت شركة برجيل القابضة قبل عامين مركز كيبروس نيكولايديس لطب الأجنة والعلاج، وأجرت عدة جراحات رائدة في الرحم حتى الآن.

وشدد البروفيسور نيكولايدس على أهمية استضافة هذا الحدث في الشرق الأوسط، بمشاركة قادة عالميين في مختلف جوانب طب الأجنة والجراحة، وقال: «يؤسفني القول إن هناك امرأة تموت في كل دقيقة في مكان ما من العالم بسبب مضاعفات الحمل والولادة، هذه الإحصائيات المخيبة للآمال ستكون بمثابة قوة دافعة لمواصلة جهودنا في تدريب أكبر عدد ممكن من المتخصصين من دولة الإمارات، يمكننا الوصول إلى عدد أكبر من السكان، خاصة في أفريقيا والمناطق المجاورة، لتحقيق هذا الهدف وتوفير التدريب الحيوي للأطباء وتحسين الرعاية الصحية لأولئك في هذه المناطق».

وعلى هامش المؤتمر، قال البروفيسور رئيس المؤتمر، رائد طب الأجنة عالمياً لـ«الاتحاد»: «إن دولة الإمارات أصبحت تحتل مكانة متقدمة في مجال الرعاية الصحية، وبرعت في تقديم الخدمات العلاجية باستقطابها أمهر المختصين، وأحدث ما توصل إليه الطب في مختلف المجالات، وهذا المؤتمر يجسد ذلك، وكذلك عنوان وموضوع المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه، ويكشف أحدث أشكال التشخيص المبكر والمتطور للغاية الكاشف عن أي مشكلات أو عيوب خلقية للأجنة، وإجراء تدخلات جراحية داخل الرحم للجنين، وتم إلقاء نظرة شاملة واستعراض للحالات حول العالم التي استفادت من هذه التطورات، ومنها التدخلات الجراحية للأجنة، وإن مركز كيبروس نيكولايدس لطب الأجنة بمدينة برجيل الطبية، هو الأول من نوعه بالمنطقة، ويستقبل الحالات، وسيحقق نقلة نوعية في مجال علم وطب الأجنة».

أمراض

أكد الدكتور إبراهيم أبوغيدا، المدير الطبي التنفيذي في مدينة برجيل الطبية، أن أهمية المؤتمر تكمن في العديد من الأمور المتعلقة بالأجنة، خاصة اكتشاف الأمراض التي أصيب بها، سواء عيوب خلقية، أو أمراض وراثية وغير ذلك، بما يمكن الأطباء من اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها التدخل الجراحي للجنين قبل الولادة، مؤكداً أن هذه النقلة في العلاج تؤدي إلى مواليد يتمتعون بالصحة أو على الأقل التعامل مع الحالات فور الولادة بعد اكتشاف أي نوع من المرض، منوهاً إلى أن القطاع الطبي في دولة الإمارات شهد تطوراً هائلاً، وأصبحت أبوظبي بحكم موقعها مقصداً لتلقي مختلف أنواع العلاجات، وهذا المؤتمر يعكس ريادة الإمارات الطبية.

وقال الدكتور مانديب سينغ، استشاري طب الأم والجنين، مدير مركز كيبروس نيكولايدس لطب الجنين والعلاج في مدينة برجيل الطبية: «هدفنا هو تحويل مشهد طب الجنين وجراحة الجنين داخل الرحم في الشرق الأوسط من خلال جلب أحدث الابتكارات والعلاجات إلى المنطقة، ويعد هذا المؤتمر خطوة حيوية في هذه الرحلة، حيث يخلق فرصاً لمهنيي الرعاية الصحية للتعاون والتعلم من الأفضل في هذا المجال».

وكرمت الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، والدكتورة فايزة سيف اليافعي، المدير التنفيذي لقطاعات المرافق الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتورة غويا النيادي، نائب الرئيس الأول للخدمات الطبية في أدنوك، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في برجيل القابضة، البروفيسور نيكولايدس لإنجازاته.

من المقرر أن تُعقد النسخة الثانية من مؤتمر مؤسسة طب الجنين الدولي في دولة الإمارات في إمارة أبوظبي في العام المقبل 8-9 نوفمبر 2025.