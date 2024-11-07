الامارات | مواقع مشبوهة تتصيّد أطفالاً بجوائز وهدايا وهمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد آباء وأمهات لـ«الإمارات اليوم» أن أجهزة أبنائهم تعرضت لمحاولة اختراق واحدة على الأقل، أثناء ممارستهم الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، ما أدى إلى سرقة بياناتهم، مشيرين إلى أنهم اضطروا إلى إعادة برمجة أجهزة اللعب والهاتف من الجديد، وتحصينها ببرامج مكافحة الفيروسات، فيما حذر مجلس الأمن السيبراني على موقعه الإلكتروني، من تحميل ألعاب إلكترونية تستهدف «تصيد الأطفال»، مؤكداً أهمية متابعة الأطفال وتعليمهم اكتشاف روابط إلكترونية مشبوهة، وتدريبهم على التعرف إلى تلك الروابط التي تحتوي على أخطاء إملائية أو أرقام عشوائية.

وتفصيلاً، قال آباء وأمهات إن الهاجس الرئيس، الذي يواجههم مع أطفالهم أثناء ممارستهم للألعاب الإلكترونية، هو كيفية وقايتهم من الجرائم الإلكترونية، ومنعهم من القيام بالضغط من دون وعي على الإعلانات والروابط الخبيثة التي تحمل برمجيات ضارة، أو تحميل ألعاب مجانية من مواقع مشبوهة.

وأشاروا إلى أن المتصيدين عبر الألعاب الإلكترونية، يستدرجون الأطفال عبر إغرائهم بالضغط على روابط وهمية تدعي منحهم جوائز وبطاقات هدايا أو رصيداً مجانياً، لتمكينهم من مواصلة اللعب أو الانتقال إلى مستويات أعلى في اللعبة، أو الضغط على روابط لتحميل ألعاب مجانية، وتكون في الحقيقة برمجيات اختراق.

وأكدوا أهمية التوعية المستمرة وتفعيل الرقابة الأبوية من أجل حماية الأبناء أثناء اللعب عبر الإنترنت، لحمايتهم من الجرائم الإلكترونية، وسرقة الهوية والبيانات الشخصية.

من جانبه، حذر مجلس الأمن السيبراني من تحميل ألعاب إلكترونية تستهدف «تصيد الأطفال»، محدداً ثلاث علامات لاكتشاف البرمجيات الضارة، أولاً وجود النوافذ المنبثقة المريبة، ومن الأهمية تعليم الأطفال تجنب التفاعل مع أي نافذة تطلب منهم النقر على «موافق» أو «تحميل»، ومن أمثلة هذه النوافذ «برنامجك غير محدث لضمان الأمان يرجى تنزيل آخر تحديث الآن»، «لقد فزت للتو بخمسة رمز في لعبة (x) اضغط على (موافق) للحصول على جائزتك».

وذكر أن من علامات البرمجيات الضارة ظهور روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة، لذا من الأهمية تدريب الأطفال على التعرف إلى تلك الروابط التي تحتوي على أخطاء إملائية أو أرقام عشوائية، ومن أمثلة ذلك رابط «لقد فزت ببطاقة هدية في اللعبة مجانية اضغط هنا لتسلّمها».

والعلامة الثالثة ظهور الصفقات غير الواقعية، ومن أمثلة ذلك رسائل «تهانينا لقد تم اختيارك للحصول على 1000 رصيد مجاني للعبة (x)، فقط اضغط على هذا الرابط لتحميل جائزتك».

وقال المجلس إن الأطفال الصغار الذين يلعبون ألعاب الفيديو يعدّون هدفاً رئيساً للمجرمين السيبرانيين، منبهاً إلى أنه يمكن أن تختبئ البرمجيات الخبيثة في تحميلات الألعاب أو النوافذ المنبثقة أو الروابط المشبوهة.

وحذر من أن مجرد نقرة واحدة خطأ قد تعرض معلومات عائلتك للخطر، داعياً إلى القيام بتحميل الألعاب من المنصات الموثوقة للبقاء آمنين، وتجنب الإعلانات المشبوهة، والمحافظة على تحديث برنامج مكافحة الفيروسات.

وذكر المجلس أن أكثر من 50% من الأطفال يمارسون ألعاب الفيديو بشكل منتظم، وأن 19% من الأطفال قد تعرضوا بالفعل لإصابات بالبرمجيات الخبيئة على أجهزتهم، ما أدى إلى سرقة البيانات وخسائر مالية.

ودعا الأهالي إلى توعية أطفالهم وتعليمهم كيفية البقاء آمنين أثناء اللعب عبر الإنترنت، وتحميل الألعاب من المصادر الموثوقة فقط، وتجنب النقر على الإعلانات المريبة أو النوافذ المنبثقة، وتحديث برنامج مكافحة الفيروسات باستمرار لحماية أجهزتهم، وتشجيع الأطفال على الاستشارة قبل النقر على أي إعلان غير مألوف.

وحذر من خطر الإعلانات الخبيثة، إذ يمكن أن تخترق أجهزة العائلة بسهولة بمجرد نقرة خطأ واحدة، لذا من الأهمية حماية الأسرة من خلال تعليم الأطفال كيفية اكتشاف النوافذ المنبثقة الخطرة وروابط المواقع الإلكترونية المشبوهة والصفقات غير الواقعية التي غالباً ما تخفي البرمجيات الضارة، والتأكد من تثبيت برنامج مكافحة فيروسات موثوق، وتوجيه الأطفال للتحقق دائماً قبل النقر على الإعلانات غير المألوفة.

• «الأمن السيبراني»: الأطفال الصغار الذين يمارسون ألعاب الفيديو هدف رئيس للمجرمين الإلكترونيين.