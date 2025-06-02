إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة بـ 8 لغات

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة، والذي يمثل إحدى مبادرات عام المجتمع، ويعنى بتعزيز ممارسات الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه، بما يدعم البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ويعزز مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

ويهدف الدليل إلى نشر ثقافة الترشيد والوعي البيئي بين فئة العمالة المنزلية، من خلال تزويدهم بإرشادات عملية وسلوكية مبسطة تسهم في الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الهدر، ما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ويعزز من جودة الحياة واستدامة الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق الحياد المناخي، وخفض البصمة الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة.وحرصت الوزارة على إعداد الدليل بثماني لغات مختلفة، لضمان وصول المعلومات إلى شريحة واسعة من العمالة المنزلية المتنوعة جنسياتهم، بما يضمن الفهم الشامل للتوصيات والممارسات المستدامة التي يتضمنها الدليل، وبالتالي ضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

وقال المهندس فهد الحمادي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إن إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة يأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى إشراك كافة فئات المجتمع في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة، لا سيما تلك الفئات التي تلعب دوراً مباشراً في الحياة اليومية للأسر، ويعد الدليل أداة مهمة لترسيخ ممارسات الترشيد، وتعزيز الوعي البيئي لدى فئة العمالة المنزلية.

وأضاف أن حرص الوزارة على إصدار الدليل بثماني لغات يعكس التزامها بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، بما يعزز من فعالية البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء مجتمع واعٍ، ويشارك بفاعلية في تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031".وأوضح أن إطلاق الدليل يأتي ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي تنفذها وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لترسيخ ممارسات الاستدامة، وتحفيز أفراد المجتمع على لعب دور محوري في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها في مؤشرات الاستدامة العالمية".من جهتها أكدت دلال الشحي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن إطلاق الدليل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة البيئية والمسؤولية المجتمعية، بين فئة تشكّل جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في الدولة.وقالت إن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تولي اهتماماً كبيراً برفع وعي العمالة المنزلية وتزويدها بالمعارف التي تعزز من مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة، مشيرة إلى أن توفير الدليل بلغات متعددة يعكس حرص الحكومة على شمولية المبادرة وتوسيع أثرها على مختلف الفئات.وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع، وتُسهم في بناء بيئة عمل قائمة على الوعي والتمكين، بما يواكب مستهدفات "نحن الإمارات 2031" ورؤية الدولة الطموحة لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة.



