19380 أضحية وزعتها «خيرية الشارقة» في عيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية مشروع الأضاحي لهذا العام حيث قامت بتوزيع 19380 أضحية نيابة عن المحسنين الذين أوكلوا للجمعية أداء الشعيرة وتوزيع اللحوم على مستحقيها مستهدفةً أكثر من 354 ألف مستفيد داخل الدولة وفي 45 دولة حول العالم.

وشهد المشروع توزيع 3330 أضحية داخل الدولة من خلال المقر الرئيس للجمعية في مدينة الشارقة إلى جانب فروعها في مدن الإمارة، حيث تم تسليم اللحوم مباشرةً للأسر المتعففة والمستحقين المدرجين في كشوف الجمعية وفق آليات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها، أما خارج الدولة فقد وزعت الجمعية 16050 أضحية في 45 دولة بالتعاون مع الجهات المختصة.