سيف بن زايد يعزي في وفاة أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي والدة اللواء أحمد بن ناصر الريسي وخالد بن ناصر الريسي وصقر بن ناصر الريسي وعبدالعزيز بن ناصر الريسي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في البطين بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.