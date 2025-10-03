حمدان بن محمد يزور قيادة الحرس الوطني ويشيد بجاهزيته ودوره الفعّال في تعزيز السلامة المجتمعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن حماية مقدرات الوطن وصون مكتسباته، أمانة كبيرة وشرف عظيم، يحملهما أبناء القوات المسلحة الباسلة بكل مسؤولية وتفانٍ وإنكار للذات، كلٌ في موقعه، انطلاقاً من انتماء راسخ للوطن وولاءٍ لا يتزعزع لقيادته الرشيدة، لتبقى دولة الإمارات وشعبها الكريم رمزاً دائماً للأمن والأمان، وبما تستدعيه هذه الأمانة من مواصلة بذل الجهود ومضاعفة العمل للارتقاء بالقدرات سواء على صعيد الكوادر البشرية أو على مستوى التجهيزات التقنية، وبما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه إلى مقر قيادة الحرس الوطني في أبوظبي، حيث كان في استقبال سموّه، كلٌ من معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، وعدد من كبار الضباط.

واطّلع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على عرض شامل حول مهام الحرس الوطني، وأدواره الاستراتيجية في دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب جهوده في تعزيز التكامل مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في الدولة، كما تابع سموّه خلال الزيارة عرضاً ميدانياً، أظهر المدى المتقدم لكفاءة رجال الحرس الوطني في تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليهم.

وأثنى سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على جاهزية الحرس الوطني العالية، وأشاد بدوره في تعزيز دعائم منظومة الوقاية والسلامة المجتمعية.

وقال سموّه: «رجال الحرس الوطني يجسّدون أسمى معاني الانضباط والولاء.. ولقد تابعنا مدى جاهزيتهم بقدرات ميدانية متطورة وأداء احترافي راقٍ، هو ثمرة توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، والاستثمار الواعي في تطوير المنظومة الدفاعية بكافة أفرعها، ونتاج التأهيل المستمر والحرص على رفع الكفاءة الميدانية إلى أعلى مستوياتها».

وفي ختام الزيارة، أعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لجهود وإسهامات الحرس الوطني، مؤكداً ثقته في قدرة رجاله على مواصلة تقديم نموذج يحتذى به في تحقيق مستويات جديدة من دقة الأداء وتأكيد أعلى درجات فاعليته، من خلال الاستمرار في تطوير القدرات الذاتية وامتلاك المعارف والخبرات التكتيكية واكتساب المهارات النوعية، التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل في خدمة الوطن.