"الموارد البشرية والتوطين" تطلق نظام "عين" المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال "2025، نظامها الذكي "عين"، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تسريع عمليات إصدار تصاريح العمل، من خلال معالجة الطلبات تلقائيًا مع تقليل الحاجة للتدخل البشري إلا في الحالات الاستثنائية.

ويعمل نظام "عين" على تسريع الإجراءات الإدارية، وتقليل الأخطاء البشرية، من خلال استخدام خصائص وكيل الذكاء الاصطناعي "AI Agent" للتحقق من الوثائق المطلوبة لإصدار تصاريح العمل، بحيث يقوم النظام بتحليل مستندات مثل الصورة الشخصية، وجوازات السفر، والشهادة الدراسية لضمان دقة وصحة الوثائق.

وقال راشد حسن السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع خدمات سوق العمل بالإنابة، إن نظام "عين" يمثل خطوة جديدة نحو تحسين خدمات الوزارة بما يواكب التحولات الرقمية العالمية، ضمن باقة واسعة من مشاريع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن نظام "عين"، يقدم قيمة مضافة حقيقية لخدمة تصاريح العمل عبر تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل التكاليف التشغيلية، وضمان تقديم مستندات عالية الجودة، مما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.

وأوضح أن حزمة المشاريع المبتكرة التي أطلقتها الوزارة تباعاً تؤكد الالتزام بتعزيز تجربة المتعاملين وزيادة كفاءة الأعمال الحكومية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تعكس ريادتها وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وإلى جانب نظام "عين"، تعرض الوزارة مجموعة من المشاريع المبتكرة في مجال التحول الرقمي خلال جيتكس من أهمها، باقة العمل، ومشروع المستكشف، ومشروع استشراف مهن ومهارات المستقبل، ومشروع راصد السلامة الذكي، والتطبيق الذكي للوزارة، "MOHRE".