الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف،فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:41، والمد الثاني عند الساعة 22:10،والجزر الأول عند 17:01، والجزر الثاني عند الساعة 05:01.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:29، والمد الثاني عند الساعة 07:39، والجزر الأول عند الساعة 13:30، والجزر الثاني عند الساعة 01:31.