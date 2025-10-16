حمدان بن زايد يهنئ رزان المبارك على إعادة انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، سعادة رزان خليفة المبارك على إعادة انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نهنئ سعادة رزان خليفة المبارك على إعادة انتخابها لرئاسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لفترة ثانية على التوالي».

وأضاف سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «يُعد هذا الإنجاز مصدر فخر يعكس إصرار وكفاءة أبناء الإمارات. ويؤكد هذا التقدير العالمي مكانة إمارة أبوظبي كمركز رائد للدبلوماسية البيئية والعمل المناخي».

pic.twitter.com/r2EqLNSwWl — حمدان بن زايد (@HamdanBinZayed) October 16, 2025

