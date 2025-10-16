"خليفة الطبية" تنقذ حياة فتى دون حاجة لجراحة القلب المفتوح

ابوظبي - سيف اليزيد - نجح فريق طبي من مدينة الشيخ خليفة الطبية في إجراء عملية نوعية لاستبدال الصمام ثلاثي الشرفات لفتى يبلغ من العمر 14 عاماً، باستخدام تقنية المنظار عبر الشق الصغير، دون الحاجة إلى جراحة القلب المفتوح.

وقالت شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيور هيلث"، إن الجراحة تعد إنجازا طبيا يعكس التزام إمارة أبوظبي بتوفير أحدث الحلول العلاجية المتقدمة في مجال طب قلب الأطفال.

كان الطفل قد عانى تلفاً حاداً في الصمام ثلاثي الشرفات إثر حادث مروري وقع عام 2019، ما استدعى حينها خضوعه لعملية استبدال صمام وزراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب.

مع تعافي حالته تدريجياً واستقرار ضربات القلب دون الحاجة إلى الجهاز، استمر الصمام بالتدهور حتى بلغ مرحلة تضيق حاد تسببت في صعوبة التنفس وضعف القدرة على ممارسة النشاط البدني.

نُفذت الجراحة بالتعاون بين فريق متعدد التخصصات في مدينة الشيخ خليفة الطبية وفريق الفيزيولوجيا الكهربائية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الذين تولوا إزالة جهاز تنظيم ضربات القلب بنجاح. وتم خلال الجراحة زراعة صمام MyVal بحجم 30.5 ملم، حيث شهد الفتى تعافياً سريعاً وغادر المستشفى بعد أربعة أيام فقط من إجراء العملية.

وأظهرت المتابعات الطبية اللاحقة أن الصمام الجديد يعمل بكفاءة عالية، وأن المريض استعاد نشاطه وحيويته بشكل ملحوظ، ما يعكس التقدم الكبير الذي حققته مدينة الشيخ خليفة الطبية في تطوير جراحات القلب للأطفال وتبني الأساليب الأقل تدخلاً لإنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة حياتهم.

وأكد الدكتور رضوان رحمن، استشاري قلب الأطفال والقسطرة التداخلية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أن المدينة تتبوأ موقعاً ريادياً في مجال طب قلب الأطفال، من خلال تقديم إجراءات علاجية متطورة ومصممة خصيصاً لكل حالة، مشيراً إلى أن تحسن حالة الفتى وتعافيه السريع يعد دليلاً عملياً على فعالية استخدام التقنيات الحديثة في تعزيز جودة الرعاية وتحقيق نتائج استثنائية للمرضى.