أبوظبي.. نقلة نوعية في الاستجابة للطوارئ

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالشراكة مع «K2» آليتها الذكية متعددة المهام «رعد»، أمس، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025» بمركز دبي التجاري العالمي.

وتمثّل «رعد» نقلة نوعية في منظومات الاستجابة للطوارئ، وتجمع بين الذكاء الصناعي، والروبوتات والطائرات المسيّرة، ضمن منصة قيادة وتحكم متنقلة، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة، ودقة التنسيق الميداني خلال حالات الطوارئ.

وتتميّز «رعد» بنظام دفع رباعي يتيح لها التحرك في البيئات الوعرة، مع منصة قيادة وتحكم ذكية، تتيح مراقبة المهام، وتوجيه الفرق الميدانية في الوقت الفعلي.

كما تضم حاويتين للطائرات المسيّرة مجهزتين بمواد إخماد حرائق يمكنهما احتواء الحرائق في مراحلها الأولى، إلى جانب روبوت رباعي الأرجل قادر على التحرّك في المناطق الخطرة أو الضيقة لتنفيذ مهام التفتيش والاستطلاع قبل دخول فرق الإطفاء.