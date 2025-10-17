مركز إدارة "الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يطلق "منصة جاهزية"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، اليوم، عن إطلاق "منصة جاهزية"، وذلك خلال مشاركته في معرض جيتكس العالمي 2025 ضمن جناح حكومة أبوظبي.

ويأتي إطلاق هذه المنصة كخطوة نوعية في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وتمثل "منصة جاهزية" نقلة استراتيجية في إدارة الأزمات، حيث تجمع بين هندسة البيانات المتطورة وتكنولوجيا التوأم الرقمي والتنسيق القائم على الذكاء الاصطناعي بهدف تحويل خطط الطوارئ إلى أنظمة ديناميكية قادرة على التكيف والتطور باستمرار.

وترسي "منصة جاهزية" معياراً جديدا للاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث، عبر نمذجة أبوظبي بالكامل بما في ذلك بنيتها التحتية وحركة المرور والتوزيع السكاني والعوامل الجوية، مع تحديث لحظي لموارد الطوارئ عبر بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.

وتجمع المنصة أحدث تقنيات هندسة البيانات العالمية، ونماذج التوأم الرقمي الدقيقة، وأنظمة التنسيق الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحويل خطط الاستجابة التقليدية إلى أنظمة ديناميكية ذكية قادرة على التطور الذاتي.

وأكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن تحقيق أعلى معايير الجاهزية لمواجهة أي طارئ يمثل أولوية رئيسية انطلاقاً من رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً يُحتذى به في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيرا إلى أن "منصة جاهزية" تمثل نقلة نوعية في مسار المركز نحو التحول الرقمي الشامل حيث تُرسي أسساً جديدة لبيئة عمل ذكية تتسم بالمرونة والاستباقية.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أنَّ "منصة جاهزية" تشكل أداةً نوعية لتمكين اتخاذ القرارات استناداً إلى البيانات والتحليلات المتقدمة ، مشيرا إلى أن المنصة تسهم في تقليص زمن الاستجابة وتعزيز الجاهزية والاستباقية عبر محاكاة سيناريوهاتٍ واقعية لتترجم بذلك إستراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز قدراته في إدارة الأزمات بالاستعانة بالابتكارات الذكية.

وتعمل المنصة من خلال مركز بيانات موحد "Data Hub" يجمع المعلومات من مختلف المصادر ويحللها متيحاً لصُنَّاع القرار رؤى شاملة ودقيقة في الوقت الفعلي.

وتعمل هذه المنظومة بالتكامُل مع "وكيل ذكاء اصطناعي - AI Agent" ، خاص بالمركز والذي يتولى تلقائياً توزيع الموارد وتنسيق العمليات بين الجهات المعنية وفق سيناريوهات الأزمات المختلفة مما يضمن سرعة ودقة الاستجابة حتى في أكثر الحالات تعقيداً.

وتدعم هذه المنصة التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، عبر تمكين التبادل الآني للمعلومات والتنسيق الفوري للجهود، بالإضافة إلى الإسهام في الارتقاء بالكفاءة وتحقيق الوفورات من خلال تحسين استخدام الموارد وتبسيط الإجراءات التشغيلية.

ويأتي إطلاق "منصة جاهزية" تجسيدا لالتزام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بتبني أحدث التقنيات، حيث يوفر معرض جيتكس العالمي 2025 فرصة مثالية لإطلاق هذه المنصة المبتكرة والتعريف بمزاياها وإبراز دورها في تمهيد الطريق أمام عصرٍ جديد من منظومات إدارة الأزمات إقليمياً وعالمياً.