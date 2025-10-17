اخبار الخليج / اخبار الإمارات

المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء على مستوى الدولة، قبل صلاة الجمعة، استجابة للتوجيه السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإقامة صلاة الاستسقاء، تأسياً بهديّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب نزول الغيث، بجميع مساجد الدولة. وتوجه المصلون بالدعاء إلى المولى، عز وجل، أن ينزل الغيث المبارك النافع رحمةً بالعباد والبلاد وجميع المخلوقات، وأن ينبت الزرع، ويدر الضرع، وينشر رحمته وخيره على البلاد والعباد، إنه القادر على ذلك وهو أرحم الراحمين.
 

