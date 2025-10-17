حمدان بن محمد: في دبي تعلّمنا أن المستحيل فكرة والطموح قرار

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن في دبي المستحيل فكرة، والطموح قرار.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «على خُطى محمد بن راشد، ومن أرضٍ تنبض بالعزيمة والطموح، انطلقت مسيرتنا نحو المستقبل.. مسيرة جوهرها الإنسان، وغايتها رفعة الوطن».

وأضاف سموه: «في دبي، تعلّمنا أن المستحيل فكرة، وأن الطموح قرار.. فتحنا الأبواب للعقول المبدعة، واحتضنّا المبتكرين والمواهب من كل أنحاء العالم، فهنا تُبنى المدن لتُلهم، وتُصنع الإنجازات لتبعث برسائل أملٍ عن منطقتنا وأهلها… فنحن نصنع اليوم مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة».