"صحة أبوظبي" توقع 3 مذكرات لتعزيز الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، 3 مذكرات تفاهم استراتيجية على هامش مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025، مع مؤسسة "ستاتيستا"، وشركة "كابجيميني" و"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"، بهدف تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والابتكار الرقمي ضمن منظومة الرعاية الصحية.

تسهم هذه الخطوة في تعزيز مجالات البحث والابتكار، وتمكين تبادل المعرفة، وتسريع تبنّي الحلول القابلة للتوسّع وعالية الأثر ضمن المنظومة الصحية في أبوظبي، بما يعزّز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار.

وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن الإمارة تواصل قيادة التحوّل الشامل في قطاع الرعاية الصحية، من خلال رفع جودة الرعاية والنتائج العلاجية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة البحث والابتكار.

وأوضحت أن هذه الشراكات الاستراتيجية ترسّخ أسس نظام صحي ذكي وقادر على التكيّف، يضع الإنسان في المقام الأول، مشيرة إلى أن العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء يفتح آفاقاً جديدة تجمع بين البيانات والتقنيات المتقدّمة والعلم، لتحقيق أثر ملموس يعود بالنفع على المرضى داخل أبوظبي وخارجها.

بموجب المذكرة الموقعة مع مؤسسة "ستاتيستا"، ستضع دائرة الصحة - أبوظبي نهجاً موحّداً لمؤشرات الأداء الرئيسية لجودة المستشفيات، بما يعزّز مكانة الإمارة على الساحة العالمية من حيث الحضور، الشفافية، والمقارنة المعيارية لجودة الرعاية الصحية، وسيتيح ذلك دعم مستشفيات أبوظبي ضمن مقاييس الجودة العالمية، بما في ذلك تصنيفات "أفضل المستشفيات في العالم" الصادرة عن نيوزويك وستاتيستا، كما سيدعم التعاون التوسع المستقبلي ليشمل المزيد من مؤشرات الأداء، مما يعكس التزام الدائرة بترسيخ ثقافة التميّز القائم على البيانات.

ويسهم التعاون مع شركة "كابجيميني" في تسريع تنفيذ تطبيقات ذكاء اصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، الرقابة التنظيمية، وجودة تقديم الخدمات ضمن منظومة الرعاية الصحية، من خلال تطوير نماذج متقدمة تساعد على اكتشاف ومعالجة حالات الاحتيال أو الهدر أو إساءة الاستخدام، وتوظيف رؤى الذكاء الاصطناعي في تصميم السياسات وآليات العمل لاتخاذ قرارات أسرع ورقابة تنظيمية أكثر ذكاءً، ضمن إطار حوكمة مشترك يضمن الالتزام بقوانين دولة الإمارات والمعايير الدولية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وتركّز شراكة دائرة الصحة - أبوظبي مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" على تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلوم الـ"أوميكس" المتعددة، والتقنيات المستقبلية في منظومة الرعاية الصحية، بما يشمل تكامل البيانات، دراسة الربط بين الدماغ والكمبيوتر، وتحديث الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية وتمكين الكفاءات البحثية، والعمل المشترك في أبحاث الجينوم، الطب الشخصي، وتطوير التشخيص والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.