«محمد بن راشد للإسكان» تعلن مستجدات إنجاز 4 مشاريع قيد الإنشاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مستجدات إنجاز 4 مشاريع إسكانية قيد التنفيذ في مناطق: وادي العمردي، والعوير، وحتا، واليلايس الخامسة، وتتضمن بناء 1749 مسكناً بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 3.3 مليار درهم.

تأتي هذه المشاريع ضمن حزمة المشاريع الإسكانية التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يناير الماضي، وتشمل بناء 3004 مساكن بقيمة إجمالية تصل إلى 5.4 مليار درهم.

وأكد محمد الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المشاريع الإسكانية الجديدة تُجسّد الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الإنسان محور التنمية وغايتها الأسمى، مشيراً إلى أن الاستثمار في استقرار الأسرة الإماراتية يُعدّ من أهم ركائز بناء المجتمع المتماسك والمستدام الذي تنشده القيادة الرشيدة.

وقال إن ما تشهده دبي من مشاريع إسكانية نوعية لا يُمثّل مجرد تطوير عمراني، بل هو امتداد لنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ مفهوم الرفاه المجتمعي، وتأكيد مكانة دبي كمدينة تُصاغ ملامحها حول جودة الحياة والاستقرار الأسري. فالسكن الكريم هو الأساس الذي تُبنى عليه سعادة الإنسان، ومنه تنطلق كل مسارات التنمية في التعليم والعمل والصحة والمجتمع.

وأضاف «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة على تنفيذ خطة إسكانية شاملة تُترجم مستهدفات الأجندة الحضَرية لإمارة دبي، بما يعزز مفهوم (دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم)، من خلال مشاريع سكنية حديثة تتسم بالاستدامة وجودة التصميم، وتراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم».

كما أكد أن المشاريع الجاري تنفيذها في مناطق وادي العمردي والعوير وحتا واليلايس الخامسة، تُعد خطوة مهمة ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، وتحقيق تطلعاتها في بيئة سكنية تواكب تطور المدينة، وتُعزّز انتماء المواطنين لوطنهم وقيادتهم.

وتنفذ المؤسسة في منطقة وادي العمردي، مشروعاً إسكانياً جديداً يضم 432 مسكناً على مساحة 3 ملايين و669 ألف قدم مربعة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 767 مليون درهم، ويتوقع إنجازه في الربع الأول من عام 2026، ويتميز المشروع بتصاميم هندسية عصرية توفر بيئة عائلية آمنة ومريحة، تضمن أعلى معايير الراحة والجودة.

ويتضمن المشروع السكني في العوير، بناء 398 مسكناً تمتد على مساحة 3 ملايين و217 ألف قدم مربعة، بتكلفة إجمالية تبلغ 734 مليون درهم، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2026، ويوفر المشروع بنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية متطورة تلبي متطلبات الأسر المواطنة.

ويُعد مشروع حتا من أبرز المشاريع الجديدة التي تحمل طابعاً تنموياً خاصاً، حيث يضم 213 مسكناً على مساحة مليوني و654 ألف قدم مربعة، بقيمة إجمالية تبلغ 508 ملايين درهم، ومن المتوقع إنجازه في الربع الرابع من 2026، ويمثل المشروع إضافة نوعية لجهود تطوير منطقة حتا، من خلال توفير مساكن حديثة تخدم تطلعات سكانها، في إطار رؤية شاملة تجعل من حتا وجهة عمرانية وسياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والتطور.

يأتي مشروع اليلايس الخامسة كأكبر المشاريع الأربعة، حيث يضم 706 مساكن، تمتد على مساحة تُقدّر بسبعة ملايين قدم مربعة، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.31 مليار درهم، ومن المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2028، ويشكل المشروع نموذجاً لمجتمع سكني متكامل الخدمات، يجمع بين الاستدامة والحداثة، ويعكس رؤية دبي في بناء أحياء متكاملة تواكب النمو السكاني والاحتياجات المستقبلية للمواطنين.