الإمارات تعزز التعاون الدولي في مجال المياه والعمل البيئي المتكامل

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه والعمل البيئي المتكامل، وذلك من خلال مشاركته في فعاليتين رفيعتي المستوى ضمن مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN»، الذي استضافته دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بالعاصمة أبوظبي.

وألقى كلمة افتتاحية في الجلسة التي حملت عنوان «من مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 - التحول نحو اقتصادات ومجتمعات إيجابية للطبيعة»، ونُظمت بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN».

وسلّطت الجلسة الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه النظم البيئية للمياه العذبة في تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.



وقال: «المياه ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، بل هي شريان الحياة للأنظمة البيئية، وأساس التنوع البيولوجي، وركيزة أساسية لتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ».

وأضاف: «بوصفها واحدة من أكثر دول العالم ندرة في المياه، تلتزم دولة الإمارات التزاماً عميقاً بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق المرونة المشتركة والنمو المستدام».

كما شارك في فعالية إطلاق تقرير البنك الدولي العالمي بعنوان: «جفاف القارات: تهديد لمستقبلنا المشترك»، والتي استضافتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وتؤكد هاتان الفعاليتان ريادة دولة الإمارات في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في قضايا المياه والاستدامة البيئية، وذلك استعداداً لاستضافة الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث تبني هذه الجهود على نتائج مؤتمر الأطراف «COP28»، وتعكس التزام دولة الإمارات بوضع قضية المياه في قلب الأجندة العالمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.