عبدالله آل حامد يلتقي وزير الإعلام السوري

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، معالي حمزة المصطفى، وزير الإعلام السوري، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي في العاصمة اللبنانية «بيروت» والذي يقام تحت شعار «الإعلام والتنمية المستدامة شركاء الحاضر - تحالف المستقبل». وبحث معاليه، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام الرقمي والإعلام الحكومي، وتطوير القدرات الإعلامية، بما يعزز الشراكة العربية، ويدعم مسارات التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأكد معالي عبدالله آل حامد حرص دولة الإمارات على ترسيخ التعاون الإعلامي مع الجمهورية العربية السورية وتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات الإعلامية العالمية ورسم استراتيجية إعلامية واضحة وفاعلة لمواجهتها، والتخطيط لمستقبل العمل الإعلامي العربي.

وأضاف معاليه: نسعى عبر شراكتنا الإعلامية إلى بناء منصة قوية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز القدرات الإعلامية المشتركة، وإبراز الدور الحيوي للإعلام في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار.