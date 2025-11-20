منصور بن زايد يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والشعب العماني الشقيق بمناسبة يومهم الوطني المجيد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس":"بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة، أهنئ جلالة السلطان هيثم بن طارق والشعب العُماني العزيز، متمنين لهم دوام التقدّم والازدهار".

وقال سموه :"ونستحضر في هذه المناسبة عمق الروابط الأخوية التي تجمع بلدينا، وما تحمله من تاريخ مشترك وقيم أصيلة تعكس متانة العلاقات بين الإمارات والسلطنة".

وأضاف سموه:"ونسأل الله أن يمدّ بلدينا بالنجاح والتطوّر والاستقرار".