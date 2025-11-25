لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقرير موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة في سبيل دراستها للموضوع على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من باحثي الأمانة العامة للمجلس، وعقدت اجتماعات مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأسرة؛ لمناقشة التحديات الاجتماعية والتشريعية وفق محاور الموضوع، وتضمن التقرير التوصيات المقترحة بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة خلال دراستها للموضوع.