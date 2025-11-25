حمدان بن محمد يشهد احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس «العالمية للألمنيوم»

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جانب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، احتفال الذكرى الخمسين لتأسيس شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم».

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدتُ، إلى جانب أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، احتفال شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" بالذكرى الخمسين لتأسيس هذا الصرح الصناعي الوطني، الذي بات اليوم أكبرَ منتجٍ للألمنيوم عالي الجودة في العالم، مُصدّراً منتجاته إلى أكثر من 50 دولة».

وأضاف سموه: «"الإمارات العالمية للألمنيوم" ليست مجرد شركة، بل تجسيدٌ لرؤية قيادةٍ رشيدة ودولةٍ طموحة قدّمت للعالم نموذجاً رائداً في الابتكار والاستدامة والصناعات المتقدمة، ونحن على ثقة بأن الخمسين عاماً القادمة ستحمل إنجازات أكبر تدفع مسيرة التنمية الإماراتية نحو آفاق أرحب ومستقبل أكثر ازدهاراً».

