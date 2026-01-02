اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الاثنين.. استئناف الدراسة في المدارس الخاصة بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - تستأنف المدارس الخاصة في إمارة عجمان دوامها المدرسي يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء العطلة الشتوية، ليعود ما يقارب من 95 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة.

 

وأكدت عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي، لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، أن العطلة الشتوية، وفرت للطلبة وأسرهم، وقتاً إضافياً للراحة واستعادة النشاط، إلى جانب إتاحة الفرصة للسفر والمشاركة في الفعاليات المجتمعية والوطنية، التي تعزز روح الانتماء والهوية.

 

 وقالت إن المدارس الخاصة، استكملت جاهزيتها لاستقبال الطلبة، من خلال خطط تربوية وتنظيمية، تراعي تحقيق التوازن، بين التحصيل الأكاديمي والصحة النفسية للطلبة.

 

