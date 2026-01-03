مكتوم بن محمد: توجيهات رئيس الدولة خارطة طريق لنا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خارطة طريق لنا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تشرفت بلقاء رئيس الدولة "حفظه الله"، توجيهاته الكريمة خارطة طريق لنا، ومتابعته لشؤون الوطن الاقتصادية والتنموية ترسم مستقبل وطننا ومكانته العالمية الرائدة».

وأضاف سموه: «حفظه الله سنداً للشعب، وذخراً للوطن، ومظلة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار».