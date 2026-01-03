"الوطني للأرصاد" ينشر توقعات الطقس حتى 8 يناير

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة، اعتباراً من يوم الأحد وحتى 8 يناير الجاري، حالة جوية متقلبة تتأثر بها مختلف المناطق، تتراوح بين الأجواء المغبرة والغيوم الجزئية، مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف أحياناً، ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، لا سيما على البحر، إضافة إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على فترات متفرقة.

وتتهيأ الأجواء يوم الأحد لفرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع أجواء مغبرة تميل إلى الغيوم الجزئية، فيما تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط وتشتد أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س، وتصل إلى 50 كم/س، ويشهد الخليج العربي بحراً مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، فيما يكون متوسط الموج في بحر عمان.

تشهد الفترة الصباحية يوم الاثنين، أجواءً رطبة مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، بينما تتدرج حالة السماء بين الصحو والغيوم الجزئية، مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى شمال الدولة، وذلك بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية.

تكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

تستمر الأجواء الرطبة يوم الثلاثاء صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، مع طقس يتدرج بين الصحو والغيوم الجزئية، وظهور سحب منخفضة على الجزر والبحر غرباً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتهب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

تشهد الفترة الصباحية يوم الأربعاء أجواء رطبة مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية، فيما تتراوح حالة السماء بين الصحو والغيوم الجزئية، مع ظهور السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، واحتمال سقوط أمطار.

تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

تسود أجواء رطبة يوم الخميس صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الغربية، فيما تظهر السماء بحالة من الصحو إلى الغيوم الجزئية، مع سحب منخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على المناطق الشمالية.

وتهب رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، بسرعة من 10 إلى 25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.