منصور بن زايد: محمد بن راشد نموذج عالمي في القيادة والتطوير

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي سموه رئاسة الحكومة الاتحادية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكّل بفكره نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير.

وقال في منشور على حساب سموه بمنصة "إكس": "عشرون عاماً من العطاء، بنى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة حكومية متقدمة سبقت زمانها، وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها في ريادة العمل الحكومي. نهنئ سموه ونعتز بمسيرته وإنجازاته وفكره الاستباقي الذي شكّل نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير".

