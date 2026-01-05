اخبار الخليج / اخبار الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عُمان الشقيقة.

 

ورحّب سموّه بمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وبحثا العلاقات الأخوية بين دولة وسلطنة عُمان، وسُبل تعزيز مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين، كما استعرضا عدداً من الموضوعات المتصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

 

وأكد سموّه متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والحرص المستمر على تعزيز التعاون الثنائي والشراكة، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المتبادلة.

