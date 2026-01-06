«جمعية الصحفيين» تنظم ورشتين تدريبيتين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظّمت جمعية الصحفيين الإماراتية، ورشتين تدريبيتين متخصصتين بعنوان «إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي»، قدمهما المستشار الدكتور محمد المرزوقي، خبير الإتيكيت والبروتوكول الدولي، وذلك في مقري الجمعية في دبي وأبوظبي.

وتأتي الورشتان ضمن البرامج المهنية، التي تنفذها الجمعية بهدف الارتقاء بالمهارات السلوكية والمهنية لأعضائها، وتعزيز حضورهم المؤسسي وقدرتهم على التفاعل الاحترافي في مختلف بيئات العمل. وقالت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية: تنظيم هذه الورش يندرج ضمن حرص الجمعية على تمكين الصحفيين والإعلاميين من أدوات المعرفة المهنية المتكاملة، مشيرة إلى أن الإتيكيت والبروتوكول لم يعودا مفاهيم شكلية، بل أصبحا جزءاً أصيلاً من منظومة النجاح المهني.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور محمد المرزوقي، أن ورشة «إتيكيت العمل والبروتوكول الدولي» جاءت استجابة لحاجة ملحة في بيئات العمل المعاصرة لإعادة فهم مفهوم الإتيكيت بوصفه ثقافة ووعياً سلوكياً راسخا، وليس مجرد مجموعة من القواعد الجامدة.