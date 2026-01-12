إطلاق مبادرة «صندوق المحتوى الاجتماعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلق مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، بالشراكة مع منصة «الفان» ALFAN المنصة الرقمية المخصصة لصناع المحتوى، «صندوق المحتوى الاجتماعي» بقيمة 5 ملايين درهم.

جاء ذلك خلال توقيع مقر المؤثرين ومنصة «الفان» ALFAN، اتفاقية شراكة، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واستضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 3 أيام وتختتم أعمالها اليوم، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف». وتهدف المبادرة إلى تمكين ودعم صنّاع المحتوى المتخصصين في المجالات الاجتماعية والأسرية، وتمويل إنتاجهم الإبداعي عالي الجودة، والذي يهدف إلى دعم التماسك الأسري، وتعزيز القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع، وتنشئة الأجيال الجديدة على الألفة والمودة والأهداف النبيلة.

ويأتي الإعلان عن هذه المبادرة الطموحة ضمن أعمال قمة المليار متابع، التي تسعى إلى تطوير منظومة إبداع رقمي وبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتمكين صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم لتقديم محتوى هادف يعزز القيم النبيلة، ويحدث أثراً إيجابياً في المجتمعات.

منظومة إبداعية

وأكد سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على أهمية المبادرة، وقال: «يجسد صندوق المحتوى الاجتماعي رؤيتنا في قمة المليار متابع الهادفة إلى بناء منظومة إبداعية متكاملة، ويفتح المجال أمام صناع المحتوى الموهوبين والمبدعين للوصول إلى أحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتخصصة في التطوير المهني؛ بهدف تمكينهم من إنتاج محتوى مبتكر وهادف وذي أثر إيجابي على الأسرة والمجتمع».

وأضاف: «يستهدف صندوق المحتوى الاجتماعي تعزيز المعرفة ونشر الوعي وبناء حوارات بناءة حول أهم قضايا الأسرة، ونسعى إلى تحويل الأفكار التي يقدمها صناع المحتوى إلى مشاريع إبداعية مستدامة وذات أثر ملموس.

مساعدة شاملة

ويحصل صناع المحتوى، من خلال مبادرة صندوق المحتوى الاجتماعي- والقائمة بموجب شراكة تمويل استراتيجية بين مقر المؤثرين ومجموعة «الفان»- على أكثر من مجرد التمويل، حيث تتيح المبادرة لهم الحصول على الدعم من قبل مقر المؤثرين و«الفان» عبر برامج التعليم والتدريب التي تركز على صناعة المحتوى، وتحقيق الدخل، كما تتيح لهم الوصول إلى أدوات تحقيق الدخل.

ويحظى صناع المحتوى، من خلال الصندوق، بإمكانية الوصول إلى مرافق الإنتاج المتطورة في مقر المؤثرين، والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى فرص التعاون مع العلامات التجارية من خلال مقر المؤثرين و«الفان».

ومن خلال هذه الشراكة، سيحظى صانعو المحتوى بوصول إلى منصة «الفان» لتحقيق الدخل alfan.io، والتي تتيح لهم إطلاق متاجر رقمية. وتقدم المبادرة المساعدة الشاملة لصناع المحتوى الراغبين في الانتقال إلى دولة الإمارات.

بيئة حاضنة

بدوره، قال محمد فتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«الفان»: نفتخر بهذه الشراكة مع قمة المليار متابع ومقر المؤثرين، التي تترجم التزامنا بدعم المحتوى الرقمي الهادف ودوره الفاعل في تشكيل الوعي لدى الأجيال القادمة.. وسنعمل معاً لتوفير بيئة حاضنة تسمح لصناع المحتوى الموهوبين بتقديم محتوى مبتكر ومبدع وهادف من أرض الإمارات، يساهم في تعزيز الأواصر الأسرية، وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية المعاصرة بأسلوب إبداعي مبتكر.

وأضاف: «تمثل هذه المبادرة نموذجاً لدعم الإبداع الرقمي، من خلال تبني مشاريع صناعة محتوى متكاملة، تمنح صناع المحتوى الفرصة لتطوير أدائهم من خلال التدرب مع أفضل الخبراء والمحترفين وأحدث الأجهزة والمعدات والاستوديوهات في صناعة المحتوى، بما يساعدهم على تحويل إبداعهم إلى مشاريع قابلة للاستمرار والنمو، ويضمن استدامة الأثر الإيجابي الذي يبتكرونه».

وتهدف مبادرة «صندوق المحتوى الاجتماعي» إلى تمكين صنّاع المحتوى المبدعين، ودعمهم لإنتاج محتوى هادف يركز على تعزيز التماسك الأسري والقيم المجتمعية الإيجابية، ويركز على القضايا المجتمعية والأسرية، ويعزز الخطاب الإيجابي عبر منصات التواصل المختلفة، ورفع الكفاءات والمهارات لديهم، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجالات تطوير المحتوى الأسري والمجتمعي، واستراتيجيات النشر، وتمكينهم من تحقيق عائد مادي مستدام. ومن شأن «صندوق المحتوى الاجتماعي» أن يحدث أثراً مجتمعياً إيجابياً طويل الأمد، ويساهم في تشكيل ثقافة رقمية مسؤولة، وغرس قيم إيجابية في نفوس الشباب والأسر.