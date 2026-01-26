اختتام فعاليات «الوثبة للتمور» وتتويج الفائزين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مهرجان الوثبة للتمور، أمس الأول، فعاليات دورته الثالثة التي انطلقت في 15 يناير الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، بمشاركة واسعة من مزارعي النخيل والمنتجين والفنانين والمصورين والطهاة من مختلف إمارات الدولة.

وتوّج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، ومحمد سيف النيادي، مدير عام مهرجان الشيخ زايد، الفائزين في مسابقات المهرجان التي شملت مزاينة التمور، ومسابقة تغليف التمور، ومسابقات الرسم الحيّ، والتصوير الفوتوغرافي، والطهي.

وأسفرت النتائج في مسابقة الرسم الحيّ، التي شهدت مشاركة 40 فناناً وفنانة، عن فوز «فاخرة سالم غانم المنصوري» بالمركز الأول في محور «التراث والاستدامة»، و«محمد محمود عبدالحميد حسين» بالمركز الثاني، و«بتول محمد عبداللطيف يونس خليفة» بالمركز الثالث، فيما حصلت على المركز الأول لمحور «البيئة والاستدامة» مريم فيروز أحمد خميس الحوسني، وحلّت في المركز الثاني «نسرين حسن بديعي»، وفي المركز الثالث «لبيبة محمد الأعرج فرحات»، وبلغت قيمة الجوائز لكل محور من محاور المسابقة 165 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 40 ألف درهم، والثاني على 30 ألفاً، والثالث 20 ألفاً، وتتوزع الجوائز حتى المركز العاشر.

وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي شارك فيها 110 متسابقين، نال المركز الأول في محور «التراث الإماراتي» محمد السماني الأحمر، وجاء في المركز الثاني محمود خالد النجمي، وفي المركز الثالث بلال أيمن برادعي، فيما حصد المركز الأول لمحور «البيئة والاستدامة» نزار الربداوي، وجاء ثانياً سالم سرحان عامر الصوافي، وفي المركز الثالث حامد بدر محمد مشربك.

وتُوج الفائزون في مزاينة التمور التي جرت خلال أيام انعقاد المهرجان لفئات «نخبة الوثبة، والدباس، والخلاص، والفرض، والشيشي، وبومعان، والزاملي»، وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 101 قدموا 5525 كيلو من التمور، ورصدت لشوط «نخبة الوثبة» جوائز بلغت 280 ألف درهم لعشرة فائزين.

مزاد التمور

سجّل «مزاد التمور»، الذي انعقد ضمن فعاليات المهرجان، بيع 3403 كيلو من التمور، بقيمة إجمالية بلغت 152500 درهم. وشهد المهرجان تكريم محمد سيف النيادي، مدير عام مهرجان الشيخ زايد، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، ومبارك القصيلي المنصوري، مستشار مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، داعم المهرجان. وقال عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث: إن الدورة الثالثة من مهرجان الوثبة للتمور حققت نجاحاً واضحاً في ترجمة جهود الهيئة في دعم قطاع النخيل.

تشجيع

وأكد المزروعي أن المهرجان نجح في تحقيق أهدافه المتمثلة في تشجيع المزارعين على تحسين الإنتاج، وتعزيز فرص تسويق التمور، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات بين المشاركين، إلى جانب دعم المبدعين في مجالات الفنون البصرية والطهي والتصوير المرتبطة بالتراث، من خلال الإقبال الكبير الذي شهدته مسابقاته، والمشاركة الواسعة التي وجدتها والمتابعة اليومية من جمهور المهرجان.