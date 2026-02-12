اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد مهنئاً هند بنت مكتوم بعيد ميلادها: كل عام وأنتِ أجمل أيامي

ابوظبي - سيف اليزيد - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بعيد ميلادها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «في عيد ميلادك.. كل عام وأنتِ أجمل أيامي.. كل عام وأنتِ نبض سعادتي وسلامي.. كل عام وأنتِ رفيقة دربي وصديقة عمري.. دعواتي أن يحفظك الله.. وأن يديم عينيكِ وطناً للبراءة والحلم والحياة.. ويديم قلبكِ وطناً لي أشتاق إليه كل يوم».

