«دبي للمرأة» تطلق مبادرة «رحلة الصحة النفسية إلى حتا»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة مبادرة «رحلة الصحة النفسية إلى حتا» لموظفات حكومة دبي، في خطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم الصحة النفسية، وتعزيز الرفاه الوظيفي للمرأة العاملة، من خلال مبادرات عملية ومستدامة تسهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وشملت المبادرة تنظيم رحلتين الأولى لموظفات مؤسسة دبي للمرأة، والثانية لموظفات حكومة دبي، في إطار حرص المؤسسة على توسيع نطاق الاستفادة من مبادراتها، ودعم الصحة النفسية للمرأة على مستوى الجهات الحكومية، وتعزيز بيئة عمل إيجابية ومستدامة.

وقالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «يأتي تنفيذ هذه المبادرة العملية بعد النجاح الذي حققه برنامج (الصحة النفسية) الذي أطلقته حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، دعماً للسياسة الوطنية لصحة المرأة وضمن توجيهات سموها بتطوير مبادرات ذات أثر مستدام في حياة المرأة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وبيئة عمل محفزة على الإنتاجية والأداء تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 2030».

وأكدت أن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية للسعادة الوظيفية، مشيرة إلى أن الموظفة التي تتمتع بصحة نفسية جيدة تكون أكثر إنتاجية وقدرة على الابتكار والعطاء ما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي واستدامته.

وأضافت نعيمة أهلي: «في هذا الإطار تأتي مبادرة رحلة الصحة النفسية إلى حتا تجسيداً لاستراتيجية عمل المؤسسة الهادفة إلى الارتقاء بالمرأة، وتمكينها في مختلف المجالات، بما في ذلك محور الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة العاملة».