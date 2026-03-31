الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادث تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي بمنطقة المخطاف (E) ناجم عن طائرة مسيّرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت الجهات المختصة في دبي تعاملها مع حادث تعرضت له ناقلة نفط كويتية في مياه دبي بمنطقة المخطاف (E)، ناجم عن طائرة مسيّرة، وذلك دون تسجيل أي إصابات.


وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الإطفاء البحري تباشر حالياً عمليات السيطرة على الحريق، والتعامل مع الحادث وفق الإجراءات المتبعة مؤكداً أنه تم تأمين سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 شخصاً فيما تواصل الفرق المختصة في دبي حالياً عمليات مكافحة الحريق الذي تعرضت له ناقلة النفط الكويتية، من دون تسجيل أي إصابات مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

